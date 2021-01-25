جامعة جنوب الوادي توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

وقع الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، بحضور الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بقنا، لتدريب الأئمة و الواعظات.





أكد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يتضمن عقد دورات تدريبية للائمة والواعظات في مجالات اللغة العربية والإرشاد النفسي والمهارات الإعلامية.





أضاف غرباوي، بأن هذا البروتوكول يأتي اطار دور الجامعة في خدمة المجتمع و تقديم الدعم الفني لمختلف الهيئات و المؤسسات.

أوضح الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن البروتوكول يتضمن أيضًا تخفيض مصروفات الدراسات العليا بالجامعة لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها وزارة الأوقاف.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف، بالتعاون المثمر مع جامعة جنوب الوادي الذي يهدف إلى تطوير مهارات و قدرات العاملين بوزارة الأوقاف.





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