تعافي وخروج 5 حالات من مصابي كورونا بعزل مستشفى قنا العام

سجلت مستشفى قنا العام، اليوم الأحد، تعافى وخروج 5 حالات جديدة، من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة.





قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى سجلت تعافي وخروج 5 حالات من مصابي كورونا بقنا بعد تلقيهم العلاج اللازم وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية و جميعهم من كبار السن.





قدم الديب، الشكر للأطقم الطبية التي تسعى بكل جهدها لخدمة المرضى سواء بقسم العزل أو الأقسام الأخرى، متمنيًا الشفاء لجميع المصابين.





أشار الديب، إلى أن المستشفى حقق نتائج طيبة مع مرضى كورونا ، منذ تفشى الوباء، من خلال اتباع برتوكول و تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.





أشاد الديب، بتعاون ودعم الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، و قيادات المديرية، من أجل توفير خدمة طبية جيدة لكافة المرضى.





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