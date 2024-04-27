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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل المانش بمصر يتبنى سباحا سعوديا من ذوى الهمم للعبور أغسطس القادم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن السباح خالد شلبي، وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تبني السباح السعودي فيصل القصيبي، من ذوى الهمم إعاقة ذهنية "داون سندروم"، لتدريبه وتأهيله بمدينة الغردقة لعبور بحر المانش في أغسطس القادم.

وقال شلبي، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إنه حريص على تبني الأبطال من أصحاب الهمم في الوطن العربي لتأهيلهم لعبور بحر المانش وإنجاز بطولات عالمية تحسب لهم.


وأوضح أنه جار عملية اختبارات وتدريب السباح السعودي بمدينة الغردقة تحت رعاية أدبية للدكتور أشرف صبحي، وزير  الشباب والرياض.

ويقوم شلبي، وهو أول من عبر المانش بذراع واحدة، بالإشراف على تدريبات السباح بمعاونة السباحة الأولمبية شيرويت حافظ.

وأضاف شلبي، أن فيصل أول سباح من فئة “داون سيندرم” في الشرق الأوسط يشارك في محاولة لعبور المانش ليعيد أمجاد المملكة العربية السعودية للسباحة الطويلة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والمملكة، وتقوية أواصر الصداقة والترابط بين الشعبين في جميع المجالات، واهتمام المملكة بذوي الهمم من أجل المنافسة على بطولات العالم.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون المشترك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشرق الأوسط وشمال العربية السعودية المملكة العربية السعودية تصريحات صحفية

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