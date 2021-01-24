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تعليم

انطلاق فعاليات برنامج التوعية بأهمية الرياضة لمواجهة كورونا في جامعة جنوب الوادي

الأحد 24/يناير/2021 - 02:32 م
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب

بدأت بـجامعة جنوب الوادي، فعاليات برنامج التوعية بأهمية الرياضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب خلال الفترة من 23 إلى 28 يناير الجاري ويتضمن مجموعة من الندوات التوعوية يتم بثها عبر شبكة الإنترنت لطلاب الجامعة.


وتحدث الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، في أولى ندوات برنامج التوعية عن تحديات الرياضة في جامعة جنوب الوادي في ظل جائحة كورونا.


وأشار "غرباوى"، إلى أن الفصل الدراسي الأول شهد أنشطة رياضية متنوعة، كما أقيمت العديد من الفعاليات لكلية التربية الرياضية بملاعب القرية الأولمبية في الجامعة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  


وأضاف رئيس الجامعة، أن إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة تقوم بعمل العديد من المنافسات والأنشطة عبر المنصات الالكترونية، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في هذه الأنشطة خلال فترة إجازة منتصف العام.


ويتضمن برنامج التوعية محاضرة عن علاقة الرياضة بالعامل النفسي يحاضر فيها الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحاضرة عن دور الرياضيين لنشر الثقافة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا يحاضر فيها الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية، ومحاضرة عن العادات الصحية و التغذية السليمة لمواجهة فيروس كورونا يحاضر فيها الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب، ومحاضرة عن حث الطلاب على ممارسة النشاط الرياضي يحاضر فيها الدكتور عبد الحق سيد عبد الباسط وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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