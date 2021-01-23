محافظ قنا يسلم 63 عقد إيجار وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بدشنا

سلم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عقود إيجار وحدات سكنية لـ ٦٣ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات فى مركز دشنا، وذلك بحضور عبدالراضى عربى رئيس الوحدة المحلية للمدينة.





وأشار محافظ قنا، إلى أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار بلغ ٢٢٧ مواطنا من قرى "نجع سعيد - نجع عزوز - أبو مناع غرب - فاو قبلى - أبو دياب غرب" وتم تشكيل لجنة لبحث حالاتهم الاجتماعية وبلغ عدد المستحقين ٦٣ مواطنا.





وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تسليم كل الوحدات بعد فحص جميع الحالات المتقدمة بدقة لضمان ذهاب الوحدات لمن يستحق من المتقدمين.





وهنأ محافظ قنا، المستحقين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية، لافتا إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مسكن يوفر له حياة كريمة.

وأكد محافظ قنا، أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والتنموية.







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