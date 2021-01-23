محاربة الفساد.. الأموال العامة تقبض على مدير الإدارة الهندسية وفني بمجلس مدينة دشنا في قنا .. تفاصيل

ألقت مباحث الأموال العامة بقنا، القبض على قياديين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، لإصدار تراخيص بالمخالفة للقانون.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مباحث الأموال العامة ألقت القبض علي مدير الإدارة الهندسية بالوحده المحليه لمركز ومدينة دشنا، و فني التنظيم بقرية فاو قبلي لإصدارهم تراخيص بناء لأحد المواطنين متعدي علي أملاك الري بترعة الكلابية بالصبريات قرية فاو قبلي بالمخالفة للقانون.

وأضاف محافظ قنا، أنه تم إلغاء ترخيص البناء الصادر للمواطن المذكور واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المبانى المخالفة.

وأكد محافظ قنا، أنه لا تهاون مع الفساد المالي والاداري فى أي قطاع بقنا، لتنفيذ سياسة الدولة و توجيهات القيادة السياسية بمكافحة الفساد.

و أشار محافظ قنا، إلى أنه يتم التصدي بكل حزم للمخالفين و إتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على أملاك الدولة و المال العام.

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