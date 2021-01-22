مصرع مزارع بطلق ناري في مشاجرة بـ قنا

لقى مزارع مصرعه بطلق ناري في الصدر، خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط بقنا.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد مصرع محمد عبدالشافى محمد 50 عاما، مقيم بقرية الدهسة.

اقرأ أيضًا : بتوجيهات الرئيس.. تطوير 65 قرية من بمحافظة قنا ضمن حياة كريمة

تبين أن المجنى عليه أصيب خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات تطورت إلى استخدام السلاح.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إسعاف لنقل المجنى عليه إلى مستشفى فرشوط المركزى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.

نٰقل المجنى عليه لمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







