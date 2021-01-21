بتوجيهات الرئيس.. تطوير 65 قرية من بمحافظة قنا ضمن حياة كريمة

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا مع أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة و مؤسسة حياة كريمة، ناقش خلاله خطة العمل والمحاور الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية 1000 قرية ريفية موزعة على 50 مركز على محافظات الجمهورية.





جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و رؤساء مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص.





أوضح محافظ قنا، أن المبادرة تستهدف تطوير 65 قرية تضم بدورها 492 نجع في 5 مراكز موزعة كما يلى" 33 قرية بمركز أبوتشت- 9 قري بمركز فرشوط- 17 قرية بمركز دشنا- 3 قري بمركز الوقف- 3 قري بمركز قوص".





وأكد محافظ قنا، أن جميع القرى تم اختيارها وفقا لعدد من الضوابط والشروط مثل معدلات الفقر ونقص الخدمات، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات تنموية بتلك القرى والنجوع تسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة تنعكس على كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لأهالى القرى المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030.





وأكد محافظ قنا، أن جميع المشروعات التى سيتم تنفيذها من خلال المبادرة تأتى في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذا لخطة الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، معربًا عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية لإهتمامها بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع والحرص على توفير جميع الخدمات و المرافق الأساسية لهم.





أشار خالد أبوالوفا، عضو البرنامج الرئاسى، إلى أن أعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بدأوا منذ يوم 9 يناير الجارى في عقد جلسات تشاور مع اهالى القرى المستهدفة لتحديد احتياجات ومتطلبات كل قرية على حده، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من زيارة 56 قرية حتى الآن وسيتم زيارة القرى التسع المتبقية خلال الأيام المقبلة مثمنا دور الرصد الميداني في الوقوف على أهم الأولويات والاحتياجات التي سوف يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.





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