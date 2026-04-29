مدير تعليم جنوب سيناء: تحسين مهارات القراءة والكتابة أولوية

تابعت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، تنفيذ البرنامج العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة بمدرسة النصر للتعليم الأساسي بمدينة طور سيناء.

وأكدت «رضا» ضرورة تنفيذ البرنامج بدقة وكفاءة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الطلاب غير المتقنين لمهارات القراءة والكتابة، وتحقيق تحسن ملموس في مستواهم التعليمي.

وكان في استقبالها علي سمير، مدير المدرسة، حيث استعرض جهود الإدارة في تطبيق البرنامج العلاجي، ومتابعة نتائجه داخل الفصول الدراسية.

كما تفقدت مدير تعليم جنوب سيناء فصول رياض الأطفال، واطلعت على البروفات الخاصة بالحفل الختامي للأنشطة المدرسية، مشيدةً بمستوى التنظيم ومشاركة الأطفال.

وتابعت كذلك تدريبات التربية الموسيقية التي يقدمها محمد أنور، معلم التربية الموسيقية، مثنيةً على الأداء الفني المتميز للطلاب.

وفي ختام الزيارة، أشادت بمستوى الانضباط داخل المدرسة، موجهة الشكر لإدارة المدرسة والمعلمين على جهودهم المبذولة في دعم العملية والارتقاء بها.