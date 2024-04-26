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برلمان

المؤتمر : الحوار الوطني يحقق طموحات الجمهورية الجديدة

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن الحوار الوطنى يمثل حالة مصريه خالصة تحقق طموحات الجمهورية الجديدة و يحظي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الوطن من خلال اشتراك كافة القوى الوطنية ومكونات المجتمع فى إبداء الرأى فى خريطة الأولويات الوطنية ومناقشة هذه القضايا والبحث عن حلول لها بطريقة شاملة بما كان له بالغ الأثر فى توحيد الجبهة الداخلية، لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية والإقليمية .

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر : الحوار الوطنى إحدى آليات الإصلاح السياسى، بدأ بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى في 26 أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ليستمر حتى اليوم ، وعلى مدار عامين استجاب الرئيس خلالها إلى عدد كبير من المخرجات والمقترحات، ووجه بمواصلة الحوار والبناء على ما تحقق، مشيرا إلى أن ثمار الحوار ظهرت فى المشاركة السياسية والجماهيرية الواسعة والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية، والمنافسة المشرفة، لرؤساء ثلاثة أحزاب في الانتخابات الرئاسية الماضية واستكمال المشروعات الإصلاحية والتنموية، فى ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة كما توافق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات بضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة، وفق النص المقترح أدناه بالاضافة الى تعزيز روح الوحدة والتعاون بين مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من خلال الحوار والمناقشة و العمل على إيجاد أرضية مشتركة للعمل بما يخدم مصلحة الوطن.

واضاف نائب رئيس حزب المؤتمر من الإنجازات المهمة الأخرى للحوار الوطني تطوير رؤية مشتركة لمستقبل الوطن حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية وعملوا معًا لوضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجة هذه القضايا وقد ساعد ذلك في خلق شعور بالقضايا التي تواجه الوطن ووضع الأساس للتنمية والتقدم في المستقبل .

واشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أنه بالنظر إلى المستقبل، من المهم البناء على إنجازات الحوار الوطني ومواصلة العمل نحو مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً ومن الضروري ضمان استدامة المكاسب التي تحققت من خلال الحوار وعدم فقدان الزخم من أجل التغيير وسيتطلب ذلك التزاماً وتعاوناً مستمرين من الجميع فضلاً عن الاستعداد للتوصل إلى حلول وسط وإيجاد أرضية مشتركة.

واختتم فرحات : الحوار الوطني مبادرة قيمة ساعدت على تعزيز الوحدة والتعاون والرؤية المشتركة بين مختلف جميع القوى السياسية و أرسى الأساس للتنمية والتقدم في المستقبل، ووفر منصة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدنا وللمضي قدمًا، من المهم البناء على هذه الإنجازات ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهارًا.

اللواء دكتور رضا فرحات حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية الجمهورية الجديدة دعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى

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