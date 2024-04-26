كاتب صحفي: الجهود المصرية لمساعدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب لم تتوقف

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول أن الجهود المصرية لمساعدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الحرب لم تتوقف أبدا.

أضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر تسعى دائمًا للتهدئة لأنها فى صالح الشعب الفلسطيني، ولأن هناك فارقًا شاسعًا فى القوة العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين

واصل: "نتنياهو مستمر فى ارتكاب مجازر غير مسبوقة، لأنه مدعوم من الدول الغربية ورغم أن إسرائيل لم تبدأ هجومها المرتقب إلا أنها قصف البيوت على ردوس سكانها من دقائق قليلة".

أكد أن هناك مفاوضات بين نتنياهو والمعارضة الإسرائيلية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين، وفي أي وقت سيتم الإعلان عنها، والتي ستضم أكثر الجنرالات الإسرائيلية تطرفًا وتشددًا وعنفًا.