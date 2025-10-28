قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان يبلغ مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات بأنهما غير مرغوب فيهما
الأرصاد عن طقس الغد: مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 29
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا
لن يغفر الله لي.. أمين الإفتاء يحذر: هذا الشعور مدخل كبير للشيطان
البنوك تبدأ إخطار العملاء بتحديث التوقيت الشتوي.. تفاصيل
حديث العالم عن المتحف المصري الكبير.. وسائل إعلام عربية ودولية تتغنى بـ "المشروع الحضاري"
الذهب يتراجع محليا وعالميا مع تراجع الإقبال على الملاذات الآمنة
بنبرة الحرب .. نتنياهو يأمر قوات الاحتلال بتنفيذ ضربات قوية في غـزة
الفريق أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد جنوح ناقلة نفط
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء أمر الجيش بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة فورا
محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام كريستال بالاس
تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم

الأطفال
الأطفال
ندى سويفى

"العيال عارفيني وكانوا هيفضحوني".. بهذه الجملة برر المتهم بارتكاب جريمة الهرم قتله للأطفال الثلاثة أبناء السيدة ضحيته الأولى.

وقال المتهم إنه عندما قرر التخلص من السيدة اتخذ قرارا بإنهاء حياة أطفالها الثلاثة أيضا حتى لا يرشدوا عنه ويفضحوا جريمته خاصة أنهم يعلمون هويته جيدا.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه تعرف على المجني عليها منذ 3 أشهر حيث روت له عن خلافاتها المتعددة مع زوجها ورغبتها في الانفصال عنه فعرض عليه الاقامة معه بشقة مستأجرة في آخر فيصل وبالفعل استجابت له واصطحبت معها أطفالها الثلاثة ونظرا لكبر سنهم خاصة "سيف الدين" الولد الأكبر وفهمهم لما يدور حولهم اضطرا أن يخبرا الأطفال أنهما تزوجا حتى يتمكنا من العيش سويا.

وأضاف أن الأمر تحول إلى حقيقة عندما طالبته السيدة بالزواج منها بالفعل بعد طلاقها من زوجها لكنه لم يكن يرغب في الزواج بخلاف شكه في وجود علاقات لها مع آخرين فقرر التخلص منها بشكل نهائي وأيضا الأطفال لأنه اذا تركهم يسعترفون عليه خاصة أنهم يعرفونه جيدا وأقاموا معه فترة طويلة وسوف يفضحون أمره لذلك وضع خطة للتخلص من الأربعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عندما قرر التخلص من السيدة فكر في طريقة للتخلص من جثتها بعد قتلها فقفزت إلى ذهنه فكرة تسميمها ونقلها إلى المستشفى ثم تركها ويفر هاربا وهو ما نفذه بالفعل حيث عندما تناولت منه العصير المسم وبدأت تنازع من شدة الألم انتظر قليلا حيث يتأكد من قرب لفظها أنفاسها الأخيرة وصعوبة إنقاذها على يد الأطباء ثم عرض عليها نقلها إلى المستشفى بحجة خوفه عليها وأوقف سيارة أجرة "تاكسي" وطلب منه التوجه إلى مستشفى قصر العيني زاعما محاولته إنقاذها إلا أن تلك كانت الطريقة التي قرر بها التخلص من جثة المجني عليها خاصة أنه يعلم خطورة المادة التي سممها بها وتركها فترة لذلك ستفارق الحياة فور دخولها المستشفى.

ما أن سجل المتهم بيانات مزيفة للمجني عليها وله بزعم أنه زوجها لاحظ بدء ارتخاء جسدها وتركها بين أيدي الأطباء وفر هاربا من المستشفى قبل اكتشاف أمره، واستطرد قائلا أنه انتظر لمدة 3 أيام قبل أن ينفذ الجزء الثاني من الخطة بقتل الأطفال فأوهمهم باصطحابهم للتنزه وكان أعد عصير مسمم كالذي قتل به الأم وأعطاه لهم فتناوله الطفلان الكبيران ورفض الصغير تذوقه ليقرر التخلص منه بطريقة أخرى فتوجه لترعة المنصورية وألقاه بها حتى يغرق ثم عاد بالطفلين الآخرين يشاهدهما يصارعان الموت بسبب مفعول السم وعندما تدهورت حالتهما قرر التخلص منها خارج شقته فوضعهما في توك توك واستعان بعامل لديه في المحل لمساعدته وسار في الشوارع بعد إيقاف توك توك يبحث عن عقار مفتوح خاصة أن أغلب الأبراج السكنية في تلك المنطقة مغلقة الأبواب وعندما شاهد شارع خالي من المارة وعقار مفتوح وضع الطفلين بداخله وعاد لشقته مرة أخرى.

جريمة الهرم أبناء السيدة فيصل مقتل سيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

ترشيحاتنا

اوبل كورسا موديل 2026

مواصفات أوبل كورسا 2026 الهاتشباك .. تعرف عليها

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة

كرايسلر الأمريكية تستدعي 291 ألف سيارة.. لهذا السبب

سوزوكي سياز موديل 2026

شاهد| سوزوكي سياز 2026 الجديدة

بالصور

لدغة قاتلة.. وفاة طفل أردني بسبب «ذبابة الرمل السوداء» وتحذيرات من مخاطرها

تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته
تعرض طفل اردني إلى لدغة ذبابة الرمل السوداء يسبب في وفاته

بذور غير متوقعة تعالج القلب والكوليسترول.. تفاصيل

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

ملكة الأمان.. سعر مواصفات فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014‏

فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014
فولفو ‏S80‎‏ موديل 2014

تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية

مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات
مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد