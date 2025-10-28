إحالة البلوجر أروى قاسم للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف طليقة المطرب "مسلم"

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية، البلوجر أروى قاسم إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بسب وقذف يارا قاسم، طليقة مطرب المهرجانات "مسلم"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار الإحالة بعد بلاغ رسمي تقدمت به يارا، اتهمت فيه أروى بالإساءة إليها والتشهير بها من خلال مقاطع فيديو ومنشورات عبر حسابيها على "إنستجرام" و"تيك توك".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة بثّت محتوى تضمن عبارات مهينة تناولت الحياة الشخصية للشاكية، مما ألحق بها أضرارًا نفسية ومعنوية بالغة، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة نظر القضية خلال الفترة المقبلة.