جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس لديها جثث بحوزتها لكنها لا تفرج عنها

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس تحتفظ بعدد من جثث الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، لكنها ترفض الإفراج عنها.

وفي المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها عثرت قبل قليل على جثة أحد الأسرى الإسرائيليين داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة، مؤكدة نيتها تسليم الجثة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكان مسؤول في حركة حماس قد أوضح في وقت سابق أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم الصليب الأحمر وقوات المقاومة من الدخول إلى المناطق الشرقية من غزة للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، مشيراً إلى أن إسرائيل "تتعمد وضع العراقيل أمام عمليات البحث".

ونفى المسؤول تصريحات الاحتلال التي اتهمت حماس بالتباطؤ في تسليم الجثث، واصفاً إياها بأنها "أكاذيب تهدف إلى تبرير استمرار العدوان"، داعياً الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف الإنساني الحساس.