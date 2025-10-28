تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة

نشرت فاطمة محمد حسنين علي ولي أمر الطالب محمد محمود علي حسنين المقيد بالصف الثالث الابتدائي في مدرسة العمار الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية ، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة بمسئولي التربية والتعليم ، بعد تعرض ابنها للاعتداء داخل مدرسته.

قالت ولية الأمر في استغاثتها : في يوم 27 / 10 / 2025، قامت إحدى المدرسات بتكليف نجلي بالوقوف على السلم ومنع الطلاب من الصعود إلى الأدوار العليا، “ رغم ان هذا الأمر ليس من مسؤوليات الطلاب ولكنه مسئولية المعلمين أو المشرفين"

وأثناء قيام نجلي بتنفيذ هذا التكليف، قام أحد الطلاب بالإعتداء عليه مما تسبب في كسر إحدى أسنانه الأمامية وإصابته إصابة واضحة، وتم إثبات ذلك طبيًا بموجب تقرير من الوحدة الصحية.

لذا أرجو التحقيق في الواقعة وتحميل المسؤولية للجهة أو الشخص الذي كلف الطالب بهذا الدور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تُعرض الأطفال للخطر.

وكانت قد تلقت جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 تعليمات عاجلة تنص على منع أى شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشددت التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، على الإلتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

كما شددت التعليمات على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف وذلك من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم