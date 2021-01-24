محافظ قنا يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة

قدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، و ذكرى ثورة 25 يناير.





كما قدم الداودى، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأكد محافظ قنا، أن رجال الشرطة البواسل سيظلون دائمًا مبعث فخر واعتزاز للشعب المصريّ العظيم والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن و استقراره.





وأكد الداودى، أن التاريخ سوف يسجل بحروف من نور كل التقدير والعرفان لحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية.





دعا محافظ قنا، جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل باخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.

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