مستشار صانع نبيذ .. بوتين يكشف ما سيفعله بعد ترك منصب رئيس روسيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صناعة النبيذ بأنها صناعة "نبيلة" وقال إنه قد يشتغل بالفن يومًا ما، ولكن ربما من منظور قانوني.





وأسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا ما قد يكون تلميحًا حول خططه بعد خلع قفازاته السياسية، إذا جاز التعبير، متجاهلا ما تم تداوله حول ما سيفعله بعد ترك منصبه





وخلال اجتماع مع الطلاب في 25 يناير ، والذي يتم الاحتفال به باعتباره يوم الطلاب في روسيا ، تحدث بوتين باعتزاز عن صناعة النبيذ ، ووصفها بأنها مسعى "نبيل".





اقرأ ايضا





ثم ذكر بوريس تيتوف، المفوض الرئاسي لحقوق رواد الأعمال، الذي تمتلك عائلته شركة النبيذ الروسية البارزة "أبراو-دورسو".





في إشارة إلى أن تيتوف هو حاليًا أحد مستشاريه، كشف بوتين أن الطاولات قد تنقلب يومًا ما ويمكنه العمل كمستشار لـ تيتوف، "ليس كرجل أعمال ولكن كخبير قانوني، على سبيل المثال" وفقا لتعبيره الذي نقلته عنه وسائل إعلام روسية

ومع ذلك، لم يتضح على الفور مدى جدية الرئيس الروسي عندما قدم هذا الاقتراح.



