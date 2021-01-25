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تعليم

تربية رياضية حلوان تطلق مبادرة للتوعية بأضرار التدخين.. تفاصيل

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:59 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.


وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان أنه تزامنا مع انطلاق التعليم عن بعد وبدء إجازة نصف العام الدراسى، تم وضع منظومة للتواصل مع الطلاب بنظام الأون لاين عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالاتحاد. 

وفى هذا الإطار أطلق اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية بالهرم مبادرة لإرشاد الطلاب للاقلاع عن التدخين مبرزين أضراره على الجسم تحت عنوان "بالعلم والرياضة تحيا مصر". 

حيث قام الطلاب خلال هذه المبادرة بتوضيح أضرار التدخين  كالآتى: 
١. يسبب التدخين أمراض القلب ، وأمراض اللثة ، وأمراض الرئتين .
٢. يسبب التدخين النوبات القلبية ، و الجلطات ، و داء الانسداد الرئوى المزمن ، و السرطان خاصة ( الرئة ، والحنجرة ، و البنكرياس ) .
٣. يسبب التدخين أمراض في الأوعية الدموية الطرفية والضغط العالى .

وأشار أعضاء اتحاد الطلاب إلى أنه وفقا للدراسات غت فى القرن العشرين مات 100 مليون شخص جراء ممارسة التدخين ، وبذلك يعد التدخين أكبر وباء مسبب للموت عالميًا، كذلك فإن التدخين البيئي قد وجد أنه يسبب الأضرار الصحية للمستنشقين من جميع الأعمار.

موجهين للطلاب الإرشادات للإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة لبناء أجسادهم وعقولهم للنهوض بوطنهم.
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