تربية رياضية حلوان تطلق مبادرة للتوعية بأضرار التدخين.. تفاصيل

تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.









وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان أنه تزامنا مع انطلاق التعليم عن بعد وبدء إجازة نصف العام الدراسى، تم وضع منظومة للتواصل مع الطلاب بنظام الأون لاين عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالاتحاد.





وفى هذا الإطار أطلق اتحاد طلاب كلية التربية الرياضية بالهرم مبادرة لإرشاد الطلاب للاقلاع عن التدخين مبرزين أضراره على الجسم تحت عنوان "بالعلم والرياضة تحيا مصر".



