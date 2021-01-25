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تعليم

كل ما تريد معرفته عن شروط الالتحاق بكلية أخرى بعد التخرج .. التخصصات والأوراق المطلوبة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:32 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
يتساءل الكثير من الطلاب عن شروط الالتحاق بكلية أخرى بعد التخرج، بمختلف الجامعات المصرية لدراسة التخصصات المختلفة الموجودة بهذه الكليات، ونستعرض في هذا التقرير الشروط والأوراق الخاصة بالتقديم في كلية أخرى بعد التخرج، والمجالات والتخصصات الموجودة بهذه الكليات والشعب التي تقبل بها الطلاب المتقدمين، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:-


شروط الالتحاق بكلية أخرى بعد التخرج

- يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على موهل عالي (بكالوريوس أو ليسانس).

- أن يكون الطالب حسن السير والسلوك .

- دفع رسوم ملف التقديم، وسداد المصروفات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

- تقديم أصل المؤهل الحاصل عليه الطالب.

- تقديم أصل الموقف من التجنيد سواء إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تقديم أصل شهادة الميلاد.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم.


كليات تقبل بعد التخرج من كليات أخرى

هناك عدة كليات تقبل بعد التخرج من كليات أخرى بالجامعات المصرية الطلاب المتقدمين للالتحاق بها، وتقبل جامعة القاهرة الطلاب المتقدمين لها بعد التخرج في الكليات الآتية:- 

- كلية التجارة، وتقبل شعب:

إدارة الأعمال تخصص الإنتاج والإدارة الصناعية.

إدارة الأعمال تخصص التمويل والاِستثمار.

إدارة الأعمال تخصص التسويق.

المحاسبة تخصص المحاسبة الحكومية والضريبية.

المحاسبة تخصص المحاسبة والمراجعة.

المحاسبة تخصص محاسبة التكاليف.

شعبة التأمين.

- كلية الحقوق: ويكون الطالب المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس في الحقوق.


- كلية دار العلوم: حيث تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس فى اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.



الالتحاق بكلية الآداب جامعة القاهرة بعد التخرج

يسعى الكثير من الطلاب لتقديم طلبات الالتحاق بكلية الآداب جامعة القاهرة بعد التخرج ، حيث تقبل الكلية الطلاب المتقدمين في الشعب الآتية: 

شعبة الدراسات التاريخية.

شعبة علم الاجتماع التطبيقي.

شعبة الفلسفة النظرية والعلمية.

شعبة الترجمة الفرنسي.

شعبة الترجمة الإنجليزية.

شعبة الترجمة العبرية.

شعبة الترجمة الإسبانية.

تخصص النشر.

تخصص الأرشيف الإلكتروني.


وبالنسبة لجامعة عين شمس فيوجد بها كليات تقبل بعد التخرج من كليات أخرى وتتمثل في الكليات الآتية:- 


- كلية التجارة: وتقبل الطلاب في برامج:- 

الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.

التنظيم والإدارة.

إدارة الفنادق والقرى السياحية.

النظم المحاسبية.

تنظيم وإدارة المستشفيات.

- كلية الحقوق: وتقبل الكلية الطلاب المتقدمين في شعبة الدراسات القانونية.

- كلية الزراعة: وتقبل شعبة شعبة تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية والتنمية الريفية.

الالتحاق بكلية الآداب جامعة عين شمس بعد التخرج

تتلقى جامعة عين شمس الكثير من طلبات الالتحاق بكلية الآداب جامعة عين شمس بعد التخرج  ، وتقبل الكلية الطلاب المتقدمين في الشعب الآتية:-

شعبة الاثار اليونانية الرومانية.

شعبة الإعلام.

شعبة التخطيط الاجتماعي.

شعبة السياحة. 

شعبة التنمية الاجتماعية.

شعبة الفنادق.

شعبة الارشاد السياحي.

شعبة الاثار الاسلامية. 

إعلام كلية البنات.

شعبة الاثار المصرية. 

كما أن جامعة حلوان يوجد بها كليات تقبل بعد التخرج من كليات أخرى وتشتمل على كليات (تجارة - حقوق - خدمة اجتماعية - سياحة وفنادق).

ويشترط حصول الطالب شهادة على الثانوية العامة أو ما يعادلها علي ألا يقل مجموع الدرجات عن 50 %، وذلك بشرط مرور خمس سنوات من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ويستثنى من شرط مرور فترة الخمس سنوات الطلاب الوافدين، بشرط النجاح بمجموع لا يقل عن 50 % من مجموع الدرجات، وكذلك الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الدول العربية أو الأجنبية بشرط تقديم إثبات الإقامة الشرعية بالدول الحاصلين منها علي هذه الشهادات.
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