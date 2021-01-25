التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لمنصب رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، اعتبارا من 25/1/2021 وحتى 1/3/2021.





ويمكن معرفة شروط التقديم للوظيفة من خلال الرابط التالي:









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جدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا قد حققت نتائج متميزة في البحث العلمي والتكنولوجي، والذي أسهم بدوره في إدراجها في "نيتشر انديكس" بالمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية.









وجاء التصنيف وفقا للمخرجات البحثية للجامعة، وذلك في الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020











