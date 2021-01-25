لميس الحديدي: مصر تحتفل بعيدي الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر تحتفل بعيدين الأول هو عيد الشرطة وملاحم الدفاع عن الوطن لسنوات طويلة منذ عام 1952 وهي ذكرى عطرة لشهداء ضحوا بحياتهم ولايزالون لكي نعيش آمنين.
وتابعت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، قائلة: " نحتفل أيضًا بذكرى ثورة 25 يناير فقد مر عليها عقد كامل على ماأطلقق عليه وقتها "ثورات الربيع العربي" هم شباب خرجوا من أجل حياة أفضل ومستقبل حر، وبهم شهداء ضحوا بانفسهم كي يحققوا مستقبل أفضل لهذا البلد أو هكذا اعتقدوا".
وواصلت: الرئيس السيسي احتفل اليوم بعيد الشرطة في احتفال مميز هذا العام بمجموعة من الافلام التوثيقية الرائعة للعمليات والبطولات .
وأشادت بتواجد العنصر النسائي للشرطة في إحتفالات اليوم قائلة: "نحن أمام عناصر نسائية تنخرط في العمل الشرطي".