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لميس الحديدي: مصر تحتفل بعيدي الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:43 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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محمد القاضي
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر تحتفل بعيدين الأول هو عيد الشرطة وملاحم الدفاع عن الوطن لسنوات طويلة منذ عام 1952 وهي ذكرى عطرة لشهداء ضحوا بحياتهم  ولايزالون لكي نعيش آمنين.

وتابعت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، قائلة: " نحتفل أيضًا بذكرى  ثورة 25  يناير فقد مر عليها عقد كامل على ماأطلقق عليه وقتها "ثورات الربيع العربي" هم شباب خرجوا من أجل حياة أفضل ومستقبل حر، وبهم شهداء ضحوا بانفسهم كي  يحققوا مستقبل أفضل لهذا البلد أو هكذا اعتقدوا".

وواصلت: الرئيس السيسي احتفل اليوم بعيد الشرطة في احتفال مميز هذا العام  بمجموعة من الافلام التوثيقية الرائعة للعمليات والبطولات . 

وأشادت بتواجد  العنصر  النسائي للشرطة في إحتفالات اليوم قائلة: "نحن أمام  عناصر نسائية  تنخرط في العمل الشرطي".
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