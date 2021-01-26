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فن

في ذكرى ميلاد سعاد حسني.. سبب رفض السندريلا الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:30 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم الثلاثاء 26 يناير ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني الكبير .


وكان "صدى البلد" التقى من قبل شقيقتها الفنانة نجاة التي كشفت أن سعاد حسني كانت ترفض الاحتفال بعيد ميلادها منذ بلوغها الثلاثين من عمرها وتقول: "إزاي أحتفل بسنة بتضيع من عمري".

وقالت شقيقة السندريلا إنها "كانت شخصية حيوية وتحب الحياة، ولكن بعيدا عن الكاميرا كانت شخصية خجولة للغاية على عكس جرأتها أمام الكاميرا". 

وأضافت: "سعاد حسني كانت على علاقة طيبة بكل زملائها، ولكن صديقاتها المقربات كن نادية لطفي وإنعام سالوسة".
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