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فن

نشرة الفن.. بالشورت.. شاهد مريهان حسين تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها.. ولقاء الخميسى ترد على منتقدى حفلها الغنائي بساقية الصاوى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:16 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التوصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام."

حرصت الفنانة يسرا على تهنئة الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده.

شاركت الفنانة الشابة "مريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على الرد حول منتقدي حفلها في ساقية الصاوي، مؤكدة أن البعض سألها عما إذا كانت ممثلة أم مغنية قائلة: "الناس اللي بتسأل عشان حفل ساقية الصاوي وبتقولي انتي مغنية ولا ممثلة هو لما أنتي ممثلة ليه بتغني؟".
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