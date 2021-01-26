الصحف الإماراتية.. موعد تنصيب المسئولين الجدد في ليبيا.. احتجاجات في لبنان.. هجوم عنيف من الرئيس التونسي على التعديل الوزاري.. وبشرى سارة بشأن لقاح كورونا

الصحف الإماراتية:



*موعد تنصيب المسئولين الجدد في ليبيا



*احتجاجات في لبنان بسبب الاقتصاد



* بايدن يجري أول اتصال هاتفي مع ميركل





سلطت الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، وقعت موانئ دبي العالمية أمس عقد امتياز لمدة 20 عامًا مع حكومة أنجولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، أكبر موانئ أنجولا.





ومن ليبيا، كشفت مصادر أن عملية تنصيب كبار المسؤولين التنفيذين الجدد، والتسليم والتسلم، ستجري 17 فبراير المقبل، في الذكرى العاشرة للثورة على نظام القذافي.





وفي لبنان، نفذ عدد من اللبنانيين وقفات احتجاجية في مدينتي طرابلس (شمال)، وصيدا (جنوبي لبنان)، وذلك احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار الإغلاق العام للبلاد، في إطار إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.





وأمام القصر البلدي في مدينة طرابلس، أمس، شارك عدد من المواطنين اللبنانيين في وقفة احتجاجية، اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار الإغلاق، وفقًا لقرار التعبئة العامة.





ومن عمان، أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، ثلاثة مراسيم بإعادة تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني، وإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.





وفي تونس، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن التعديل الوزاري لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدًا، ما نص عليه الفصل 92، بضرورة التداول في مجلس الوزراء، حال تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، فضلًا عن اختلالات إجرائية أخرى. وأشار سعيد، خلال ترؤسه، اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر الرئاسة في قرطاج، إلى أن بعض الوزراء المكلفين، لديهم قضايا وملفات تضارب مصالح.





وإلى العراق، دفعت التحركات الإرهابية الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي، سواء في العراق أو سوريا، إلى تشديد الجهود الأمنية لإحباط عمليات التنظيم، والتأكيد على الإنجازات الأمنية التي حققها التحالف الدولي، وحلفاؤه المحليون، ضد الإرهاب.





وفي هذا الإطار، شنّ التحالف الدولي لمحاربة داعش، ضربة جوية ، على أحد مخابئ التنظيم الإرهابي ، في منطقة جبلية ، شمال شرقي العراق، بعد أيام من تنفيذ التنظيم الإرهابي هجومًا انتحاريًا مزدوجًا وسط بغداد، أسفر عن مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 100.





ودوليا، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، أمس الاثنين، تفاصيل أول مكالمة معلنة بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تسلم الأخير مهام منصبه.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» القادة السياسيين في البلاد والدول الداعمة لمؤتمر برلين، إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية فورًا، وعدم تمديد مهلة انسحابها من البلاد لفترة إضافية أخرى.





فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن موسكو لديها اتصالات مع جميع القوى الليبية، وتتصرف في ليبيا بشفافية تامة، في حين رسم آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، صورة قاتمة، عن الوضع الليبي بعد مرور نحو 10 سنوات على سقوط نظام العقيد معمر القذافي، مقرًّا بحدوث «فشل تام» اليوم خلافًا لأهدافهم السابقة من وراء التدخل العسكري في ليبيا.





وفي السودان، أعلنت الحكومة الانتقالية، اكتمال وصول البعثة الأممية لمساعدة السودان «يونيتامس» في 2 فبراير المقبل، فيما يصل الخرطوم ، اليوم الثلاثاء، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، اندرو يونج، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.





وحول فيروس كورونا، أعطت أستراليا الضوء الأخضر للقاح فايزر، فيما أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" الذي طورته لا يزال فعالًا ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس، في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة دراسة ومتابعة تحورات فيروس كورونا، فيما أعاد فيه الرئيس بايدن القيود المتعلقة بالسفر.





ومن صحيفة الاتحاد، قالت وكالة الأنباء الكويتية، نقلًا عن قرار لمجلس الوزراء، إن حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على عدد الركاب عند 30% من مستويات ما قبل الجائحة.



