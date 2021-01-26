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فن

لليوم الثالث.. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بمصباح علاء الدين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:45 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان محمد رمضان تريند يوتيوب لليوم الثالث على التوالي بكليب أغنيته مصباح علاء الدين، حيث حققت ٣ ملايين مشاهدة.

واللافت في الكليب أن محمد رمضان أحيا ذكرى عدد من النجوم الراحلين منهم عمر الشريف، محمود عبد العزيز، هادي الجيار وأحمد زكي بوضع صورهم في غرفة نومه بالكليب احياءً منه بأنهم كانوا مثل أعلى له في طفولته، بالإضافة إلى صورة الزعيم عادل إمام.

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام أغنيته الجديدة. 

ويواصل محمد رمضان،تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "موسى" الذي يشارك من خلاله في السباق المارثون الرمضاني 2021. 

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
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