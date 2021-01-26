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أخبار العالم

الصحة اللبنانية: 24 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 23 يناير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقى

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأنه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23 يناير، أظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية.

وكان قد صرح  مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي في لبنان، الدكتور فراس الأبيض، فى وقت سابق بأنه لا يوجد دليل على أن انتشار فيروس كورونا آخذ في الانحسار، مؤكدًا أنه من المبكر تخفيف الإجراءات والقيود. 

وقال الأبيض إن :"ارتفع العدد اليومي لمرضى كورونا المتواجدين في العناية المركزة ١٦٣ مريضًا (٢١.٧ %). بينما زادت سعة أسرة العناية ١٢٩ سريرًا (١٥.٤ %). خلال الفترة ذاتها، وتوفي ٤٠٤ من مرضى كورونا، ويفترض أن العديد منهم كانوا في العناية. تبلغ نسبة إشغال اسرة العناية ٩٤.٤ % حاليًا".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي، تم إجراء ١٢٢.٥٢٠ فحصا للمرضى المحليين.. بلغ متوسط ​معدل إيجابية الفحوصات ٢٢.٣%.. وبعد ١٠ أيام من الإغلاق الصارم مع الامتثال الجيد، لا يوجد دليل واضح على أن انتشار الوباء آخذ في الانحسار، لكن فوائد الإغلاق تستغرق وقتًا للظهور. من السابق لأوانه إصدار الأحكام".

وتابع قوله: "من المتوقع أن يزداد الطلب على أسرة العناية المركزة، هذا الأسبوع.. ومن المحتمل أن يكون التأخير في الحصول على الرعاية هو سبب الارتفاع الملحوظ في معدل وفيات حالات الكورونا خلال الأيام العشرة الماضية (٠.٧٥ في المئة إلى ٠.٨٤ في المئة)، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لعلاج بعض المرضى في المنزل".

واختتم قوله: "هناك تعب عام ملحوظ من الإغلاق، كما عبرت القطاعات الاقتصادية عن مخاوفها أيضًا. هذا مفهوم. ومع ذلك، فإن تخفيف الإجراءات في وقت مبكر سوف يؤدي الى فقدان أي فائدة تم تحقيقها. وقديما قال المثل العربي: ان المستعجل، لا ارضا قطع، ولا جملا ابقى".

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