وزيرا الخارجية والطيران المدنى يعرضان برامجهما على مجلس النواب اليوم

يواصل مجلس النواب جلساته البرلمانية، لتقييم أداء الحكومة وفقا لبرنامج مصر تنطلق ٢٠١٨-٢٠٢٢، والذى قدمته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.









ويستمع المجلس اليوم، الثلاثاء، إلى بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، فى شأن العديد من الملفات الخارجية والشأن الدبلوماسي.









كما يستمع المجلس فى جلسة أخرى اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى بيان وزير الطيران المدنى.









كما تعقد عددا من اللجان البرلمانية اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من الموضوعات.









وتعقد لجنة حقوق الإنسان مساء اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية، وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث فى مصر من إيجابيات، وللرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.









ويحضر اللقاء السفير إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.









وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب كمال مرعى، لعرض خطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورؤيته في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة والإجراءات التي اتخذت بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.









وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب اجتماعا مساء اليوم لكنتقشة التعديلات القانونية المقدمة من الحكومة حول قانون فض المنازعات.







