على مساحة 935 مترا.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع.أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبو المطامير - إدكو - المحمودية) اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 935 م٢ عبارة عن الآتي:-

- تنفيذ 3 حالات إزالة فورية في المهد تعدي علي ارض زراعية علي مساحة 560 م عبارة شده خشبية ومبني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير.

- إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بمساحة 200 م٢ عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بعزبة توتو وزيتون بمركز إدكو، كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لمحل من الطوب الأحمر بمساحة 32 متر مربع.

- إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية علي مساحة 143 متر بالمحمودية.

وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات- بدر - كفر الدوار)، أمس الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 832 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة عدد 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 807 متر بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إيقاف أعمال مخالفة وفك شده خشبيه كانت ممهدة لصب سقف مخالف بدون ترخيص بمساحة 25 متر مربع بنطاق وحدة أبو بكر الصديق مركز بدر

- إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أرض العمدة بكفر الدوار وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( بدر - أبو المطامير- حوش عيسى - ايتاى البارود)، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدى على مساحة 1150 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 6 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 780 متر مربع عبارة عن مباني مخالفة وهنجر من الصاج خارج الحيز بدون ترخيص بنطاق وحدتي النجاح وعمر مكرم بمركز بدر.

- إزالة فورية لعدد 2 حالة تعدي في المهد علي أرض زراعية بمساحة 250 م عباره شده خشبية لدور أول علوي ومبني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية صقر والنمرية بأبو المطامير.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بحوش عيسى.

- تنفيذ قرار إزالة فورية لمبني مخالف بقرية النقراش بإيتاى البارود.

وكما نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و كوم حمادة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 1498 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة عدد 5 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1323 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزالة حالة تعدي بمساحة 175 م بنطاق قرية صفط العنب بكوم حماده عباره عن مغسله غير مرخصه وتمت الإزالة كليه حتى سطح الارض، كما تم ازاله المباني العشوائية حول المغسله.

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