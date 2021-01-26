لماذا النبي سحر وهو أكثر الناس إيمانا؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "لماذا النبي سحر وهو أكثر الناس إيمانا؟".









وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه ليس هناك خالق للكون سوى الله فهو الاول والآخر والظاهر والباطن وصاحب الكمالات المطلقة، والنبي هو أعظم مخلوق وهو من أصحاب الكمالات البشرية.









وذكر أن نسيان النبي وتعرضه للسحر، هو لهدف التشريع وبيان كيفية التصرف فور التعرض لمثل هذه الأمور، فإن تعرض المسلم للسحر يبين له النبي كيف يتصرف ، ومع ذلك لم تؤثر هذه الأمور على دعوة النبي ورسالته وعقله الشريف.









وأكد أن هناك فرقا بين وجود السحر وبين تعليق أمورنا كلها على السحر، منوها إلى أن ما تعرض إليه النبي هي أمور تخيلية فقط لا تزيد عن ذلك، ووقتها تكون الوقاية بالأذكار والاعتقاد الصحيح وقوة الإيمان.









واستشهد بقوله تعالى: "قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ".



