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في أقل من 30 ثانية.. ضيف الإعلامية آية عبد الرحمن يسقط ميتا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:42 م
أيه عبدالرحمن
أيه عبدالرحمن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إنها تمارس مهنة الإعلام من 10 سنوات ، ولكنها تعرضت لأصعب موقف بمسيرتها المهنية حتى الآن.


وأضافت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها وضعت بأصعب موقف قد يوضع به إعلامي، أثناء تأديته لعمله.


وأوضحت أنها كانت مكلفة بإجراء حوار مصور تليفزيونيًا، مع شخص محترم جدا، خلال جولة ستقوم بها بأحد الأماكن، وبالفعل ذهبت في طريقها إلى هذا الرجل، لتقوم بعملها، ومع بداية تسجيل الحوار شعرت أن هذا الرجل يعاني من بعض التوتر بعدما شاهدت تعرقه بشكل كبير.


وأشارت إلى أنها طلبت من زملائها إيقاف التصوير، كما طلبت من هذا الرجل أن يتوقفا حتى يجمعا أفكارهما سويًا، ويكملا الحوار بشكل جيد.


وتابعت أنه بعد فترة قصيرة، طلب الرجل استكمال الحوار، وعرض عليها أيضا ضرورة التصوير مع عمال مكان الجولة الذين يرأسهم في العمل، ثم بدأ الحوار، وبعد مجموعة من الأسئلة تفاجأت بهذا الرجل يسقط على الأرض متوفى، في أقل من 30 ثانية.
 

وقالت: "الحياة مش مستاهلة، والدنيا دي كلها متستاهلش كل هذا التكالب والتصارع علشان تبعد زميلك لك بالعمل عن المكان أو المنصب الذي ترغب في الوصول إليه".
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