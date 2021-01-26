ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير الخارجية: ننسق مع مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:04 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
Advertisements
فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن وزارته تشارك مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب، وقال خلال الجلسة العامة "ننسق مع مجلس الأمن والمحافل الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب".

وقال وزير الخارجية ننسق مع الشركاء لموافاة الشركاء بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية لافتا إلى إدراجهم على قائمة التنظيمات الإرهابية ببعض الدول على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مصر قامت بتحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة"، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري "سرت- الجفرة" داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكل أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نفذت عمليات قتل وتخريب.. التعاون الخليجي يرحب بتصنيف أمريكا "سرايا المختار" جماعة إرهابية

حصاد وزارة الخارجية في 2020: نقل حقيقة ما ينجز في مصر.. مواجهة التدخلات الخارجية.. تعامل ناجح مع أزمة العالقين بالخارج.. إيجاد حلول سلمية لنزاعات المنطقة.. تحركات مصر نقطة تحول فارقة في ليبيا والسودان

مرصد الأزهر يشدد على ضرورة تجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي

أخطر عمليات الاختطاف والتفجيرات لجماعة بوكو حرام.. الأزهر يكشف عنها

شكري: تحركات مصر مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية

ترشيحاتنا

الكهرباء تعلن آليات وإجراءات التقدم لتركيب العدادت الكودية بالتقسيط.. فيديو

دعاء للميت و7 أعمال تخفف عنه عذاب القبر

نهايتها المأساوية وعدم الإنجاب ورفض الحجاب.. 8 أسرار في حياة سعاد حسنى بعيد ميلادها

هدايا لمن يحصل على لقاحات كورونا في الإمارات.. تفاصيل

الاتحاد الأفريقي يحول 1.5 مليون دولار للأهلي

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-1-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية