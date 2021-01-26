وزير الخارجية: ننسق مع مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن وزارته تشارك مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب، وقال خلال الجلسة العامة "ننسق مع مجلس الأمن والمحافل الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب".





وقال وزير الخارجية ننسق مع الشركاء لموافاة الشركاء بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية لافتا إلى إدراجهم على قائمة التنظيمات الإرهابية ببعض الدول على مستوى العالم.





ولفت إلى أن مصر قامت بتحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة"، وكان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري "سرت- الجفرة" داخل ليبيا، الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكل أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.