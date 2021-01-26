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فن

بعد تدهور صحته.. مها الصغير تدعو لوالدها بالشفاء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:13 م
محمد نحلة
شاركت الاعلامية مها الصغير متابعيها صورة لوالدها خبير التجميل محمدالصغير وارفقت معها دعاء له بالشفاء، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

كانت الإعلامية مها الصغير، كشفت عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير ، موضحة  أنه لا يزال مريض للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام".

وعلقت مها على الصورة قائلة: "محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوي و اطيب قلب ملكة العلايلي ارجو الدعاء له بالشفاء العاجل ، اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. 

اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته ".
بعد تدهور صحته.. مها الصغير تدعو لوالدها بالشفاء
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