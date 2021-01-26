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برلمان

زي موقف السرفيس.. برلماني يطالب بتوفير استراحات مناسبة في مطار سوهاج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:49 م
مطار سوهاج
مطار سوهاج
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
طالب النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، بتوفير استراحات مناسبة في مطار سوهاج، قائلا: "استراحة المطار عاملة زي موقف السرفيس فيها 10 مقاعد فقط، 5 للسيدات و5 للرجال".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الطيران المدني بيانا عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.
ولفت قنديل في كلمته أيضا إلي عدم توافر أماكن لاستقبال جثامين المتوفيين من المصريين بالخارج في مطار سوهاج، مضيفًا: "اظن الوزير منذ تقلده مهام وزارة الطيران المدني لم يزر أي مطار".
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