ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

متحدث اللجنة الطبية لمونديال اليد: قدمنا الخدمة الطبية لـ 97 فردا من المشاركين في البطولة أمس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إن 97 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج اللازم إليهم خلال فعاليات مباريات أمس، الإثنين. 

وأكد "مجاهد"، أن جميعهم بحالة صحية جيدة في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لـ 8 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، وحالتهم الصحية جيدة، وتقديم الخدمة الطبية لـ31 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، وتقديم الخدمة الطبية لـ 58 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا وتنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طواريء، ومسكنات، وأدوية أخرى متنوعة.

وأشار إلى أن الدكتور علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبي بوزارة الصحة، أكد أنه بمراجعة سجلات العيادات المتواجدة داخل الفنادق لم يتم تسجيل أو رصد أي حالات تعاني من أعراض تشير إلى الإصابة بنزلات معوية منذ بداية البطولة وحتى اليوم، موضحًا أنه يتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 4000 فردًا داخل الفقاعة الطبية "full Bubble" ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك متابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد. 

وتابع "مجاهد" أن الدكتور علاء عيد يتابع باستمرار أعمال الرقابة على الأغذية ومياه الشرب بفنادق إقامة عن طريق المرور الميداني الدوري لفرق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، على المطاعم بفنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة، حيث يتم سحب عينات من الأغذية ومياه الشرب، التي يتم تقديمها للوفود، وسحب عينات من مياه حمامات السباحة والصرف الصحي، وإرسالها إلى المعامل المركزية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصًا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة، مؤكدًا أن نتائج جميع العينات التي تم سحبها منذ بداية البطولها حتى اليوم مطابقة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأضاف أنه يتم متابعة السلامة الصحية لمقدمي الأغذية وإجراء مسح حراري لهم على مدار اليوم، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للعاملين بالمطاعم والمطابخ بالفنادق لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية الواجب توافرها خلال عملية إعداد الأغذية وتقديمها للوفود، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض بأماكن إقامة الوفود والفرق المشاركة ومكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض بمبيدات الصحة العامة الموصي بها من منظمة الصحة العالمية.

ولفت المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أنه تم إجراء 1283 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اللجنة الطبية للمونديال: إجراء 1654 تحليل "pcr" للمشاركين في البطولة خلال 24 ساعة

اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 234 فردا من الوفود المشاركة أمس.. وإجراء 1654 تحليل pcr لـ كورونا

إجراء 1562 تحليل pcr للفرق والمشاركين في مونديال اليد خلال 24 ساعة

اللجنة الطبية لمونديال اليد: 1655 تحليل pcr كورونا للمشاركين خلال 24 ساعة

اللجنة الطبية لمونديال اليد: 1655 تحليل pcr كورونا للمشاركين خلال 24 ساعة.. وتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية للفيروس

إجراء 1475 تحليل PCR للمشاركين في كأس العالم لكرة اليد

ترشيحاتنا

نخلتين وجمل..برلماني يسيء لدولة عربية تحت القبة والبرلمان يحذف كلماته من المضبطة

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

الرعاية الصحية تزف بشرى سارة للمواطنين بخصوص التأمين الصحي.. فيديو

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب إيران

فيديوجراف.. باحث مصري يتوصل إلى لقاح جديد ضد كورونا

الكهرباء تعلن آليات وإجراءات التقدم لتركيب العدادت الكودية بالتقسيط.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور