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اقتصاد

اقتصادي: المنتجات الإسمنتية أحد أكثر الصناعات استقرارا بمصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:01 م
مواد البناء
مواد البناء
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علياء فوزى
قال محمود إبراهيم الخبير الاقتصادي،إن صناعة المنتجات الإسمنتية تتم بالكامل بمنتج محلي وبأيدي عاملة مصرية 100%.

أشار إلى أن عدم دخول أي منتج مستورد في عملية صناعة المنتجات الإسمنتية، يمنح الصناعة استقرارًا شديدًا، بل ويجعلها أحد أكثر الصناعات استقرارًا بمصر.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم ، أن الإسمنت والسن والرمل هم مكونات المنتجات الإسمنتية المختلفة من انترلوك وبردورة وطوب اسمنتي.

 أكد ابراهيم، على تفوق مصر في صناعة الإسمنت والمنتجات الإسمنتية فضلًا عن توافر اجود أنواع السن والرمل بها.

وأوضح إبراهيم تأثير صناعة اغلب مواد البناء بالكامل محليا على على قطاع العقارات من حيث وفرة مواد البناء حتى في عز الأزمات التي تؤثر على الإستيراد، فضلًا عن تاثير ذلك على السعر النهائي للعقار، نتيجة لانخفاض أسعار مواد البناء المصرية فضلًا عن توفير تكاليف الاستيراد والشحن المرتفعة.


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