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فن

أشعة الشمس.. مى عمر تخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:45 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة مي عمر، صورة لها  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وعلقت مى عمر على الصورة قائلة " أشعة الشمس في ذهني " .
ويعرض حاليًا لـ مي عمر  مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 
العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

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