شوط أول .. تعادل إيجابي بين المقاولون العرب وسموحة في الدوري





وتقدم فريق المقاولون العرب في الدقيقة 29 عن طريق باسم علي قبل أن يتعادل سموحة في الدقيقة 43 عن طريق أحمد عبد القادر.





وجاء تشكيل المقاولون كالتالي :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الظهر: أمير عابد - فاروقا نور الدين - محمد سمير - حسن الشامى

الوسط: وسيم النغموشي - باسم علي - محمد مجلي - أحمد داودا

الهجوم: لويس إدوارد - سيف الدين الجزيري

وجاء تشكيل سموحة كالتالي : الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، محمد الترهوني، أطهر الطاهر، علي غزال، أحمد حمص، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، عبد الكبير الوادي وحسام حسن.





ويحتل سموحة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ 16 بـ 7 نقاط.

انتهت أحداث الشوط الأول بتعادل فريق سموحة أمام مضيفه المقاولون العرب بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب "ذئاب الجبل" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز .