تطوير سور مجري العيون: المشروع يتكون من شقين الأول سكني والثاني تجاري

كشف عبدالحميد بسيوني نائب رئيس رئيس مشروع سور مجري العيون، تفاصيل المشروع، مؤكدا أنه يتم العمل علي هذا المشروع بكل سرعة.





وقال في حواره مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل القاطنين في منطقة المدابغ لأماكن مناسبة، ونقل العاملين في المدابغ لمنطقة الروبيكي، مضيفا أن عدد الأسر ٣٠٠ وكل الأمور تمت بالتراضي.





وأضاف ان أجزاء كبيرة من المشروع تمت بالشراكة مع المحافظة القاهرة، مضيفا انه تم رفع ملايين الاطنان من المخلفات بهدف الوصول للتربة الجيدة.



