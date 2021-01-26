ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطوير سور مجري العيون: المشروع يتكون من شقين الأول سكني والثاني تجاري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف عبدالحميد بسيوني نائب رئيس رئيس مشروع سور مجري العيون، تفاصيل المشروع، مؤكدا أنه يتم العمل علي هذا المشروع بكل سرعة. 

وقال في حواره مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل القاطنين في منطقة المدابغ لأماكن مناسبة، ونقل العاملين في المدابغ لمنطقة الروبيكي، مضيفا أن عدد الأسر ٣٠٠ وكل الأمور تمت بالتراضي. 

وأضاف ان أجزاء كبيرة من المشروع تمت بالشراكة مع المحافظة القاهرة، مضيفا انه تم رفع ملايين الاطنان من المخلفات بهدف الوصول للتربة الجيدة. 

وأكمل أن المشروع يتكون من شقين الأول سكني بعدد ١٦٠٠ وحدة سكنية، والشق الثاني مول على مستوى عالي، ونعمل في المشروع منذ ٤ أشعر والانتهاء من المشروع بعد ١٨ شهر، ويعمل في هذا المشروع ٥٠٠ عامل على الاقل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير بالمحافظة

مول تجاري ووحدات سكنية تراثية.. تفاصيل تطوير سور مجرى العيون.. فيديو

وزير الإسكان يعلن موعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع "ممشى أهل مصر"

عمارات تراثية ومول تجاري.. آخر تطورات مشروع سور مجرى العيون

شاهد نموذج التشطيب.. وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعى تطوير سور مجرى العيون ومثلت ماسبيرو

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

عمره 38 عاما.. تشاتشيتش: مندهش من تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي

انخفاض 5 درجات .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

قبل مواجهة الأهلي.. المريخ السوداني لـ صدى البلد: سنضم 4 صفقات من العيار الثقيل

لطيفة تدعو لـ محمد الصغير بعد تدهور حالته الصحية.. شاهد

بيان رسمي من الحكومة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لصحة قلبك ونضارة بشرتك.. 6 استخدامات مذهلة لزيت الأرجان

حكاية السيارة "سامية جمال".. بطلة فيلم بنك الحظ | صور

لماذا عليك تغيير ملاءة السرير يوميا