رئيس جمعية نبض الوطن تكشف عن تفاصيل الأوضاع بتونس.. فيديو

أكدت ابتسام جمعة رئيسة جمعية نبض الوطن التونسية أن الأوضاع في تونس صعبة جدا ، حيث يواجه الشعب الفقر وأزمة فيروس كورونا ،كذلك الفساد الحادث و التظاهرات المستمرة.





وأضافت جمعة خلال مداخلة هاتفية لفضائية ten أن هذه التظاهرات لن تتوقف لأن هناك تقهقر واضح من الحكومة مشيرة إلى إن الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة منذ 14 يناير.





وتابعت رئيسة جمعية نبض الوطن التونسية الاحتجاجات الحادثة الآن ليست بسبب درجة كبيرة التعديلات الوزارية .



