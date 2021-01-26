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أخبار العالم

بيان عاجل لـ الصليب الأحمر اللبناني بشأن احتجاجات طرابلس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:14 م
الصليب الأحمر اللبناني
الصليب الأحمر اللبناني
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شيماء مصطفى
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن 6 فرق استجابت وتعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين من تظاهرة طرابلس.

ودفع الجيش اللبناني، اليوم الخميس، بمزيد من التعزيزات الأمنية إلى ساحة النور في مدينة طرابلس لتفريق المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر ضد تردي الأوضاع المعيشية.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أغلق الجيش اللبناني، ساحة النور، مُبعدًا المحتجين إلى الشوارع الفرعية.

وكان الجيش اللبناني، دفع بتعزيزات أمنية إلى مدينة طرابلس بعد إشعال عدد من المحتجين، النار في سيارتين إحداهما عسكرية، ورشق عناصر الجيش بالحجارة والمفرقعات النارية.

ويواصل المتحجون تظاهراتهم في لبنان، اليوم الثلاثاء، التي بدأت من طرابلس وامتدت إلى عدد كبير من المناطق اعتراضًا على الإغلاق العام في ظل تردي الأوضاع المعيشية. 

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قام محتجون بالنزول إلى ساحة الشهداء، عصر اليوم الثلاثاء، وسط انتشار للقوى الأمنية في المحلة، لتأمين الموقع.

ونفذ عدد من اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام مدخل سرايا طرابلس، احتجاجا على توقيف عدد من رفاقهم خلال احتجاجات أمس، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار لعناصر قوى الأمن الداخلي التي أغلقت باب السرايا تحسبا لأي أعمال شغب.

وردد المحتجون هتافات تطالب بإطلاق الموقوفين وتندد بالفاسدين.

وأفاد مراسل "لبنان 24"، بسقوط جريح من عناصر قوى الأمن الداخلي داخل حرم السرايا، فيما يقوم الجيش بالفصل بين المنتفضين من جهة، وعناصر السرايا، من جهة أخرى.

فيما أقام الجيش اللبناني، طوقًا أمنيًا في محيط عدد من منازل المسؤولين في طرابلس في ظل الاعتصامات منعًا لأي خرق أمني.
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