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فن

لطيفة تدعو لـ محمد الصغير بعد تدهور حالته الصحية.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:17 م
لطيفة
لطيفة
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مصطفى كرم
حرصت الفنانة لطيفة على الدعاء لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجه الفنان احمد السقا بعد تدهور حالته الصحية. 

وكتبت لطيفة عبر حسابها بإنستجرام قائلة " بسم الله الشافي  بسم الله الكافي  بسم الله المعافي بسم الله القادر على كل شيء اللهم اجعل بدك ويد رسولك محيطة به، واطباءه، اللهم احطه بلطفك وكرمك وجودك يا من قول للشيء كون فيكون". 


وكانت الإعلامية مها الصغير، قد كشفت عن الحالة الصحية لوالدها خبير التجميل محمد الصغير ، موضحة  أنه لا يزال مريض للغاية، ونشرت صورة قديمة له معها عبر حسابها على "انستجرام".

وعلقت مها على الصورة قائلة: "محمد الصغير ابويا و حب عمري حبيبي و نور عيني و حرمه امي اجمل و اقوي و اطيب قلب ملكة العلايلي ارجو الدعاء له بالشفاء العاجل ، اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. 



اللهم اشفِ أبي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي ابي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته ".
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