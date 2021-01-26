ثروته 52 مليار دولار.. كورونا يهدد عرش أغنى رجل في أمريكا اللاتينية

أصيب الملياردير المكسيكي كارلوس سليم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو يعد أغنى رجل في أمريكا اللاتينية.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، أعلن ابنه عن إصابته من خلال تغريدة عبر موقع تويتر قال فيها أن والده الملياردير المكسيكي البالغ من العمر 80 عامًا كان يظهر عليه فقط أعراض خفيفة وكان يعمل بشكل جيد للغاية.





وتقدر ثروة سليم وعائلته بحوالي 52 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، ويأتي ذلك بعد يوم من إصابة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، 67 عامًا ، بالعدوى نفسها.





وتعد المكسيك من بين الدول الأكثر تضررًا في العالم، حيث سجلت أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة مؤكدة منذ بداية انتشار الوباء، ووفاة أكثر من 150 ألف شخص.





وفي تغريدة يوم الاثنين، كتب دوميت ابن كارلوس سليم أن والده يتحسن من كورونا بعد أكثر من أسبوع من الأعراض الطفيفة التي ظهرت عليه، وأضافت التغريدة أنه تم مشهدة كارلوس سليم في المعهد الوطني للتغذية في المكسيك لإجراء تحليل طبي.





وتقدر ثروة رجل الأعمال وعائلته ، الذين يسيطرون على أكبر شركة اتصالات في المكسيك (America Movil)، بنحو 52 مليار دولار، وفقًا لقائمة مجلة فوربس في عام 2020.





ولا تزال المكسيك تشهد أسوأ لحظة منذ وصول الوباء إلى البلاد العام الماضي، وكان قد أعلن الرئيس لوبيز أوبرادور أنه تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتسليم 24 مليون جرعة من لقاح Sputnik V في الشهرين المقبلين، لكن على المدى القصير، لا تزال التوقعات بالنسبة للعديد من العائلات المكسيكية مأساوية.