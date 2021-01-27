فتح باب التقدم بالاشتراك في مسابقة خطة التسويق بجامعة عين شمس

قال الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، إن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته فى 19 /1 / 2021 تم فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة (إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع)، والتى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك حتى 20 / 2/ 2021 ( علما بانه قد تم الاعلان مسبقًا عن فتح باب التقدم للمسابقة فى الفترة من 20 /12/2020 وحتى 20/ 1/ 2021).





وأضاف، أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام جامعة عين شمس بتطوير مخرجات البحث العلمى بها والتسويق الجيد لها بالداخل والخارج، وإيمانًا بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسي لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول إلى تصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالجامعة، والتسويق لمخرجات البحث العلمى للجامعة بالداخل والخارج.





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ويمكن الراغبين فى الاشتراك فى المسابقة ، الدخول على الرابط التالى :

‏Competition.asu.edu.eg





وفي سياق آخر اعلن معهد الدراسات والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس عن فتح باب التقدم للدورة البيئية المتكامله في العلوم البيئيه و المؤهله للالتحاق بمرحلتي الماجستير والدكتوراه في اقسام المعهد المختلفه صرحت بذلك ا.د نهى سمير دنيا عميدة المعهد





واضافت ان البرنامج سيعقد اونلاين خلال شهر فبراير القادم وعلى الراغبين في التقدم التوجه لمقر المعهد او الدخول علي الموقع الالكتروني

‏http://iesr.asu.edu.eg





من ناحية اخرى أعلن المعهد عن عقد دورات تطبيقات الحاسب الالي اونلاين لطلاب مرحلتى الماجستير والدكتوراه والتى يمكن التسجيل فيها بمقر المعهد.