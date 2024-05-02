في عيدهم .. 8 توجيهات عاجلة من الرئيس لدعم عمال مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة توجيهات عاجلة لدعم عمال مصر في عيدهم وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم بمجمع هايبر بالعاشر من رمضان .
وجاءت أبرز توجيهات الرئيس كالتالي :
سرعة الانتهاء من قانون العمل .
زيادة الحد الأدني لمبلغ صندوق الإعلانات للعامل من 600 ل 1500 جنيه.
زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال ل 5 مليارات جنيه .
زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور .
زيادة حملات التفتيش علي المنشآت الخاصة لمتابعة تنفيذ الحد الادني للأجور.
إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقا لمعايير عالمية .
استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم والنساء في الوظائف .
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المهنية وتوعية العمال بحقوقهم .