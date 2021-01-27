ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها

نشر الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، مجموعة من الصور لمُصغر من تصميم شقة بسيطة، ذات لمسة أنيقة ومميزة للغاية.





وعلّق الناظر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك على الصور، "ابنتي الصغيرة طبيبة أسنان ولكنها تمتلك موهبة فنية جميلة فقررت أن تصمّم هذا المنزل بكل تفاصيله".





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وتابع الناظر "ان تصميم المنزل يبلغ ارتفاعه 80 سم وعرضه 100سم كلعبة لأطفالها الصغار، والحقيقة انا انبهرت بهذا العمل الفني الدقيق".