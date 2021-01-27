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مرأة

ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:08 ص
ببراعة شديدة ابنة
ببراعة شديدة ابنة هاني الناظر تصمم منزل مصغر لأولادها
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آية التيجي
نشر الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، مجموعة من الصور لمُصغر من تصميم شقة بسيطة، ذات لمسة أنيقة ومميزة للغاية.

وعلّق الناظر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك على الصور، "ابنتي الصغيرة طبيبة أسنان ولكنها تمتلك موهبة فنية جميلة فقررت أن تصمّم هذا المنزل بكل تفاصيله".

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وتابع الناظر "ان تصميم المنزل يبلغ ارتفاعه  80 سم وعرضه 100سم كلعبة لأطفالها الصغار، والحقيقة انا انبهرت  بهذا العمل  الفني الدقيق".

وكانت الصور تتكون من غرفة نوم مودرن، ومطبخ وحمام، وروف واسع ومزين بالأشجار وبه مكان للجلوس مميز، بالإضافة إلى حديقة أرضية وبها حمام سباحة وخضرة.

وتمتع المصغر للمنزل بالبساطة والأناقة الشديدة، بالإضافة إلى تناسق الألوان، وذلك مع دقة التفاصيل.
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
ببراعة شديدة.. ابنة هاني الناظر تصمّم منزلاً مصغراً لأولادها
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