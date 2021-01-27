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حوادث

تفاصيل الساعات الأخيرة.. الموت يحصد أرواح 5 من أسرة واحدة احترقت شقتهم بالمرج

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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محمد صبري

حصل موقع صدى البلد الإخباري على التفاصيل الكاملة الساعات الأخيرة فى حياة أسرة من 5 أفراد لقيت مصرعها إثر احتراق شقتهم بالمرج.

 

البداية كانت عندما تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بحي المرج  وعلى الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء لمكان البلاغ ، لكن القدر كان أسرع من فرق الإنقاذ بعد أن تم العثور على ٣ أطفال في حالة اختناق في غرفة، والأب والأم في غرفة أخرى وفي حالة اختناق أيضا، تم نقلهم للمستشفى لإنقاذهم، إلا أنهم فارقوا الحياة متأثرين بإصاباتهم .

 

وحسبما أفاد شهود العيان من سكان العقار الذين قرروا أننا استيقظا فجرا على صوت صراخ ورائحة دخان كثيف تنبعث من شقة فى الطابق الثاني، على الفور هرولنا محاولين إنقاذهم، إلا أن النيران حالت دون مساعدتهم أو إنقاذهم فقمنا بالاتصال بشرطة النجدة.

 

وبعد مرور وقت قصير حضرت 3 سيارات مطافئ ظلت تكافح ألسنة النيران قرابة الساعة، وبعد فحص الشقة من الداخل عثرنا على 5 جثث توفي أصحابها نتيجة الدخان الكثيف.

 

يقول عم محمد عامل بمخبز مجاور للشقة المحترقة " أن الأهالي حاولوا الدخول للشقة لكن الشقة كانت مغلقة بباب حديد وفي حديد محطوط على البلكونة، وبعدها أحضرنا حديدة من المخبز وكسرنا الباب لنجد 5 جثث فى الغرف".

 

المعاينة الأولية كشفت عن وفاة الأب والأم وثلاثة من أطفالهم أعمارهم "عام واحد لطفلة ، والضحية الثانية 3 سنوات، والثالثة 10 سنوات" ، لم ينج من الحريق سوى واحدة فقط من الأسرة تدعى "مريم" وهي طالبة بالثانوية العامة، والتي تمكنت من القفز من الشقة عن طريق شباك "المنور" ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوالها، كما تبين أن الضحايا ماتوا مختنقين نتيجة الدخان الكثيف، واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحادث.

 

كما تبين من المعاينة أن الماس الكهربائي الذي حدث بأحد الأجهزة المتواجدة بصالة الشقة وامتدت النيران حتى "الحمام" ما تسبب في سرعة انتشار الحريق بين الغرف، وعدم قدرة الزوج والزوجة على إنقاذ الوضع.

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