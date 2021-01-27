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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز وجهاتها الدولية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:40 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الأربعاء، 49 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 4639  راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 
وتنطلق 49 رحله جويه بمعدل 30 رحله دوليه إلى كل من بغداد، الرياض، المدينة المنورة، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، نيويورك، ميلانو، دبي، جدة، الخرطوم، البحرين، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، أديس ابابا، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4639 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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