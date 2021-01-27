ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منتخبا البرازيل والبرتغال يغادران القاهرة اليوم عقب المشاركة في مونديال اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منتخبا البرازيل والبرتغال، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب الخروج من البطولة.


وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات بعثتي منتخبي البرازيل والبرتغال وعددهم نحو 45 شخصا، من قبل فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة، وتقديم جميع التسهيلات لإجراءات السفر الخاصة بهم، بعد وداع البطولة.


وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم جميع التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.


وتم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق إسماعيل، مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، وأيضا فرقا من العلاقات العامة والدعاية والإعلام بمصر للطيران لإنهاء إجراءات المنتخبات المغادرة والقادمة إلى القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الطيران يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمطار القاهرة.. ويتابع استعدادات بطولة كأس العالم لكرة اليد

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال منتخبات بطولة كأس العالم لليد.. تفاصيل

منتخب اليابان لكرة اليد يصل القاهرة.. ووزير الشباب يستقبله في المطار

وصول منتخبات البرتغال والدنمارك وأيسلندا إلى القاهرة للمشاركة في مونديال اليد ..صور

وزير الرياضة يتابع مع وصول منتخبي أيسلندا والبرتغال إلى مطار القاهرة

وصول منتخبي كرواتيا وسلوفنيا مطار برج العرب للمشاركة في بطولة اليد

ترشيحاتنا

البنك المركزي يلزم البنوك بفتح حسابات لأقل من 21 عاما دون وصاية ولي الأمر

جلسة بين مسئولي الزمالك وأيمن حفني خلال ساعات

تحتها ميت خط.. هند النعساني توضح حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

خبير مروري يتهكم على شروط رخصة مزاولة مهنة السايس.. لهذا السبب

تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021

بعد تلقيهم جرعتي لقاح فايزر.. إصابة 20 إسرائيليا بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور