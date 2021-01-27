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مرأة

نعومة وكثافة.. فوائد الجاز للشعر المجعد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:30 ص
فوائد الجاز للشعر
فوائد الجاز للشعر المجعد
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آية التيجي
ربما يختلف ويتفق البعض على فوائد الجاز للشعر المجعد؛ حيث انها احدى العادات القديمة الذي كانت تتبع للحفاظ على جمال الشعر وحيويته قديما، والتي كانت تستخدم لزيادة نعومة وكثافة الشعر، ولكن في السطور التالية سوف نسلط الضوء على فوائد الجاز للشعر المجعد.

ويمكن الاستفادة بـ فوائد الجاز للشعر المجعد عن طريق خلطه ببعض الزيوت الطبيعية كأحد الوصفات المعروفة والشائعة، ويختلف عدد مرات استخدام الجاز للشعر، لذا فعليك بترك الخليط على الشعر لمدة لا تزيد عن ساعتين ، ثم نظفي الشعر بالماء والشامبو جيدًا حتى تختفي آثار الجاز.


ويُعاد حمام الزيت فقط إلى الشعر لمدة نصف ساعة كحد أقصى في عدد مرات استخدام الجاز للشعر، والتخلص من رائحة الجاز القوية المنبعثة من الشعر قم بتنظيف الشعر مرة أخرى بالماء الفاتر، ثم نظفه مرة أخرى بالماء البارد.

واكتشف أجدادنا فوائد الجاز للشعر المجعد وعلاج مشاكل الشعر المختلفة منذ فترة طويلة، حيث استمرت المرأة في استخدام شعرها وشعرت بنا بهدف تقويته وزيادة نعومته وكثافته ومنع تقصفه وسقوطه، ومن ابرز فوائد الجاز للشعر المجعد ما يلي:

1- تقوية الشعر.
2- كثافة الشعر.
3- منع تساقط الشعر.
4- منع التقصف.
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