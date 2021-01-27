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أخبار العالم

في 13 يوما فقط.. الكويت تلغي نحو 4000 إذن عمل لـ وافدين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:57 ص
الكويت تلغي نحو 4000
الكويت تلغي نحو 4000 إذن عمل لـ وافدين
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دعاء أبوهشيمة
كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة من 12-25 من شهر يناير الجاري،  إلغاء 3953 إذن عمل نهائي لعمالة وافدة.

ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، قال المصدر  إن إحصائية الخدمات الإلكترونية التي تم إنجازها خلال الفترة من 12-25 الجاري والتي بلغت 77488 إجراء، تضمنت إلغاء 8 ملفات لأصحاب العمل وتسجيل 79 ترخيصا جديدا بالإضافة إلى تحديث بيانات 846 ترخيصا، مسجلا لدى الهيئة وإلغاء 201 ترخيص مسجل على ملف.

كما شملت الإحصائية إلغاء 18 إذن عمل للتحويل إلى القطاع الحكومي بالإضافة إلى اعتماد 6759 مؤهلا علميا.

وأضاف المصدر أنه قد تم تجديد 44365 إذن عمل لعمالة وافدة وإلغاء 2100 إذن عمل نهائي للسفر، إلى جانب 773 إلغاء إشعار تسجيل عمالة وطنية وإلغاء 270 إذن العمل لوفاة العامل إضافة إلى إلغاء 123إذن عمل للتحويل إلى التحاق بعائل وإلغاء 1853 إذن العمل لسقوط الإقامة خارج البلاد، كما تم تسجيل 345 إشعار عمالة وطنية، وبلغ عدد الشركات المستفيدة من الخدمات 32387.

وفي سياق آخر، أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، أن قرار تقليص أعداد القادمين إلى البلاد حتى 6 فبراير المقبل الموجه إلى شركات الطيران يقصد به فقط القادمين وليس المغادرين، وهو إجراء وقتي ومحدود.

ونفى المصدر حدوث أي تغيير لقائمة الدول المحظورة التي تم منع دخولها إلى البلاد، مشيرا إلى أن ظهور فيروس كورونا المتحور دفع إلى عدم وجود أي تغيير في تلك الدول، وذلك حفاظا على المنظومة الصحية في البلاد وهو إجراء استباقي احترازي لمنع دخول هذه السلالة الجديدة إلى الكويت والحد منها بكل وسيلة ممكنة.
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